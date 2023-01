KUSHIDA debutará en GCW

Tras viajar a Japón para la Super Junior Tag League de NJPW que tuvo lugar entre noviembre y diciembre, donde hizo equipo con Kevin Knight, KUSHIDA está de regreso en tierras yanquis.

Este pasado fin de semana formó parte de Hard To Kill, si bien dentro de su “Countdown”. KUSHIDA compitió en un “Six Way Scramble” junto a Mike Bailey, Angels, Delirious, Yuya Uemura y Mike Jackson, saliendo vencedor; eso sí, gracias a la indirecta ayuda de Kenny King, quien rivaliza con “Speedball”.

Y el miércoles lo veremos tener lucha titular, ahora en AEW. Como parte de un nuevo reto abierto de Darby Allin, KUSHIDA podrá ganar el Campeonato TNT que porta “The Enigma”, quien ya ha defendido exitosamente la correa ante Mike Bennett y Juice Robinson. KUSHIDA podría tener un debut perfecto sobre la casa Élite.

Aunque quizás su implicación más atractiva de todas las que haga KUSHIDA en este particular periplo americano sea la que tiene en agenda dentro de dos meses. El ex Campeón de Peso Completo Junior IWGP se estrenará sobre Game Changer Wrestling el 17 de marzo, durante el evento Eye for an Eye, a celebrarse desde el Melrose Ballroom de New York.

