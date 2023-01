Kurt Angle opina de la dimisión de Stephanie McMahon

Stephanie McMahon acaba de anunciar su retiro como CEO de la WWE. Aunque en realidad nos enteramos en Súper Luchas de que habría sido removida de su puesto dentro de la compañía, no tanto una decisión que ella misma habría tomado por un motivo desconocido. Por otro lado, dicho motivo podría ser su posición con respecto a la venta pero también hemos sabido que ni ella ni Triple H se opusieron a este movimiento que Vince McMahon está llevando a cabo.

► Kurt Angle alaba a Stephanie McMahon

Hoy hablamos de la salida de Stephanie de su rol porque de esta sorprendente noticia estuvo compartiendo recientemente sus pensamientos Kurt Angle en su Kurt Angle Show. El miembro del Salón de la Fama trabajó durante mucho tiempo con la hija del mandamás e incluso compartieron una vez el encordado en un combate, cuando él unió fuerzas a Ronda Rousey para vencerla a ella y a HHH en WrestleMania 34. “The Wrestling Machine” no tiene nada más que buenas palabras.

“Estoy sorprendido. No esperaba que Stephanie renunciara. No estoy seguro si lo hizo por su padre, pero es una mujer con clase. Era una gran empleadora. Me recordaba mucho a Vince en muchos sentidos. Creo que por eso confió en ella para la empresa, pero estoy realmente sorprendido de que haya renunciado”.

Angle bromea también con la posibilidad de que Tony Khan compre la WWE:

“Oh, Dios, hombre. Tony Khan sería dueño de todo… Un monopolio, sí. Lo mismo es lo que hicimos con Vince McMahon antes de que entrara AEW“.