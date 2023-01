El periodista de MMA Ariel Helwani cree que Dana White tiene mucho que responder ante su familia después de haber sido grabado en vídeo golpeando a su mujer.

Durante un reciente segmento de The MMA Hour, Helwani dio su opinión sobre el reciente altercado físico de White con su esposa.

“Voy a decir esto: De todas las cosas que Dana White ha dicho sobre mí, todas las mentiras, todos los insultos, todas las m*erdas, todas las tonterías, todas las cosas malas, vitriólicas y repugnantes que ha dicho sobre mí… De todas las cosas que ha dicho, solo ha habido una que se me ha quedado grabada… eso fue en 2016, eso fue después del incidente de UFC 199, fue un par de días después de la desprohibición”, comenzó Helwani. “Dana estaba en UFC filtrado con [Jim] Norton y [Matt] Serra, él estaba diciendo que yo estaba haciendo una fiesta de lástima por mí mismo … en la entrevista, se estaba burlando del hecho de que cuando hablé de ello en este programa, me puse muy emocional”

“…en la entrevista con esos tipos, hablaban de mí llorando. Dijo algo así como que yo parecía un cobarde, y ‘Tus hijos van a ver eso’… No podía creer que llegara a ese nivel. Hablaba de mi familia, eso se me ha quedado grabado desde 2016… Nunca lo he olvidado. Así que, en este día, plantearé la misma pregunta freak que él planteó sobre mí en 2016.

“¿Qué van a decir tus hijos de ti?”. Helwani continuó. “¿Qué van a decir tus hijos de tu legado? La forma en que tratas a los luchadores, la forma en que tratas a la gente. ¿Sobre tus prácticas empresariales? ¿Qué van a decir tus hijos de ese vídeo? ¿Qué van a decir tus hijos sobre el tipo de persona que eres? ¿Qué van a decir tus hijos de ti? Hazte esa jodida pregunta”.

Hace apenas unas semanas, White y el peso ligero de la UFC Paddy Pimblett lanzaron ataques personales contra Helwani durante un episodio del podcast. Las dos partes se enzarzaron y Helwani negó con pruebas las afirmaciones de White y Pimblett.

Helwani también hizo notar que en 2014, White afirmó que los hombres nunca se recuperan de golpear a una mujer. Debido a estos comentarios pasados, Helwani cuestiona la elegibilidad de White para “recuperarse” después de golpear a su esposa.