Finn Bálor ganó su primer título en la WWEen 2015 convirtiéndose en Campeón NXT. En 2016 fue el primer Campeón Universal. En 2019 fue Campeón Intercontinental. En 2020 volvió a ser el monarca de la marca amarilla. Y en 2022 fue Campeón de Estados Unidos. Ahora nos enfocamos en la primera vez que tuvo el oro en sus manos recordando que tuvo un reinado de 292 días que comenzó destronando a Kevin Owens en el evento especial WWE Live From Tokyo: The Beast In The East.

► Finn Bálor ganó el Campeonato NXT en 2015

Hablando recientemente con Rob Armstrong para BT Sport, el ahora integrante del Judgment Day calificaba ese momento como un momento de círculo completo debido a su pasado luchand en New Japan Pro-Wrestling. Antes de hacerse un nombre en la WWE, Finn Bálor, como Prince Devitt, fue una estrella de la lucha libre en Japón. Él fue uno de los fundadores del Bullet Club, una de las facciones más grandes de las últimas décadas.

“Ese fue uno de los momentos más completos que he tenido en mi carrera porque no solo no fue en Japón, sino que fue en Ryogoku, que era la Sumo Arena, donde luchamos mucho para New Japan. De hecho, tuve mi último combate para New Japan, en esa arena, también con la pintura, contra Taguchi. Cuando me fui esa noche, pensé: ‘Puede que nunca vuelva aquí’.

“Creo que pasó casi un año desde el día en que regresé. Estaba en el ring contra Kevin Owens, alguien a quien no conocía muy bien al entrar en NXT aparte del circuito independiente, y nos unimos por el viaje que estábamos haciendo, adaptándonos a la vida en NXT, en WWE, en los Estados Unidos; compartir el ring con él esa noche fue genial”.

