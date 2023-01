María Kanellis: “AEW puede hacer un show femenil”

María Kanellis cree que All Elite Wrestling tiene talento suficiente para hacer un show exclusivamente femenil. Habla de ello en su reciente entrevista con Steve Fall para WrestlingNews. Es interesante apuntar que no tenemos ninguna información acerca de que la compañía esté planeando desarrollar esta idea en un futuro cercano.

► “AEW puede hacer un show de mujeres”

“¿Existe la posibilidad, debido a la cantidad de talento que tienen en AEW, de tener un programa solo para mujeres? Por supuesto. Son más que capaces de hacerlo. También creo que hay que mirarlo desde la perspectiva del ancho de la programación. ¿Cuánto puedes aportar ahora mismo del lado de AEW cuando estás tratando de cuidar toda la marca de AEW, además de Ring of Honor? Una persona inteligente no necesariamente agregará más cosas a menos que sepa donde estará la marca dentro de un mes o seis meses. Sé que no nos gusta ver las cosas desde una perspectiva comercial como fanáticos de la lucha libre, pero ese lado existe. ¿Es ese el mejor uso del tiempo? Ahora tenemos varios combates femeniles en pay-per-view que están altamente calificados. ¿Es mejor construir eso?

“Están construyendo la división de mujeres y la notoriedad de todas las mujeres en la división. Desde Jade (Cargill) hasta Britt (Baker). Britt estuvo en las indies, pero no al nivel de estrellato de los Young Bucks. No muchos han logrado eso en las indes de todos modos. Están construyendo estos nuevos talentos, y eso es lo que cualquier empresa quiere hacer, quieren tener talento de cosecha propia, construir a las estrellas, así como a las estrellas que vienen de otros lugares. Durante tres años, construyeron estrellas locales mientras traían otros talentos y ahora están en un lugar donde todos, como fanáticos, pueden decir: ‘Ahora lo veo. Lo entiendo’. Es como si se revelara un rompecabezas. Tal vez Tony (Khan) es más un genio en ese sentido en su paciencia para construirlo“.

¿Estáis de acuerdo con María Kanellis?