Mickie James acaba de ganar el Campeonato de las Knockouts de IMPACT! Wrestling al vencer a Jordynne Grace en Hard to Kill 2023 en una lucha en la que su carrera estaba en juego. La veterana luchadora vuelve a la cima de la compañía y después de toda una vida dedicada a los encordados pone en claro que todavía tiene mucho que contar. ¿Cuál será su siguiente paso? Lo veremos a partir del programa de la semana que viene en la zona de impacto donde estará dando sus primeros pasos en su quinto reinado con el título.

SHE DID IT! @MickieJames is the NEW Knockouts World Champion! #HardToKill pic.twitter.com/wYiIqADwd0

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 14, 2023