Impact Wrestling presentó Hard To Kill 2023 desde el Center Stage de Atlanta (Georgia). A continuación, los resultados completos del PPV.

► Resultados Hard To Kill – Dura de matar

[Kushida derrotó a Mike Bailey, Angels, Yuya Uemura, Delirious y Mike Jackson; Trey Miguel (c) derrotó a Black Taurus para retener el Campeonato de la División X en Countdown to Hard To Kill]

1 – Josh Alexander (c) derrotó a Bully Ray en un Full Metal Mayhem para retener el Campeonato Mundial Impact

Mucha violencia e intervenciones de John Skyler, Jason Hotch y Tommy Dreamer en un duelo que finalmente se decidió mediante un Ankle Lock ante el que Ray se rindió. Jade Chung, esposa de Alexander, dio ánimos a este. Por suerte, parece que Ray ya quedó atrás.

Victoria y Raven mostraron su apoyo hacia Mickie James antes de su lucha.

.@REALLiSAMARiE gave @MickieJames some words of encouragement ahead of her MAIN EVENT match later tonight with @JordynneGrace for the Knockouts World Championship!#HardToKill pic.twitter.com/yUJ9qs4pWf — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 14, 2023

2 – Motor City Machine Guns (c) derrotaron a The Major Players, Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) y Heath y Rhino para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Frankie Kazarian anunció su firma con Impact Wrestling.

3 – Joe Hendry (c) derrotó a Moose para retener el Campeonato de Medios Digitales Impact

Santino Marella se presentó como nueva cara de la autoridad en Impact y reinició el combate, luego de que Moose aplicara un golpe bajo y endosara la cuenta de tres a Hendry sin conocimiento del réferi.

4 – Masha Slamovich derrotó a Deonna Purrazzo, Taylor Wilde y Killer Kelly para ganar una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts

5 – Steve Maclin derrotó a Rich Swann en un Falls Count Anywhere

6 – Eddie Edwards derrotó a Jonathan Gresham

En cuanto a pura calidad “in-ring”, el combate de la noche. Tras el mismo, PCO hizo su regreso buscando venganza contra Edwards, quien lo enterró en mitad de un desierto. Ajam, así que lo de Hard To Kill iba por PCO. Me encanta.

7 – Mickie James derrotó a Jordynne Grace (c) para ganar el Campeonato Mundial Knockouts