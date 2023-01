Mickie James ya sabe quienes quiere que la induzan al Salón de la Fama de la WWE y al Salón de la Fama de IMPACT! Wrestling. Lo da a conocer en su reciente entrevista en Refin’ It Up, el podcast de Brian Hebner. Esto de cara a su su lucha “carrera vs. título” que tendrá con Jordynne Grace por el Campeonato de las Knockouts en Hard to Kill 2023.

#HardToKill will be the 200th match of @MickieJames' IMPACT career – but will the Title vs. Career match against @JordynneGrace be her last? Order #HardToKill LIVE on PPV and FITE on January 13! Here: https://t.co/xx3OrKet8r pic.twitter.com/NC84rn4ICd — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 9, 2023

► Mickie James, WWE Hall of Famer

“Creo que para WWE, tiene que ser Trish Stratus. Creo que si no hubiera existido Trish Stratus, si no hubiera tenido esa oportunidad en mi primera carrera de cómo me presentaron a la audiencia de la WWE con Trish y la magia, sería como si a la gente no le importaría 20 años después. Realmente preparó el escenario. Solo pienso en todas las veces que se suponía que debutaría antes de eso y no sucedió, y qué bendición disfrazada fue y no lo vi entonces, pero creo que sería ella para WWE”.

► Mickie James, IMPACT! Hall of Famer

“Para Impact, probablemente tendría que ser Lisa Marie, creo, porque tuve la lucha en la jaula con ella y Madison. Toda esa historia fue como, ellas eran mi grandes rivales cuando entré allí por primera vez y me peleé con ellas durante meses cuando llegué por primera vez a Impact mientras creaba y cultivaba Hardcore Country. Lisa es mi hermana. Éramos amigas en la WWE, pero realmente nos convertimos en hermanas en Impact, e incluso ahora hacemos nuestro programa juntas, la amo tanto. Creo que ella ha sido muy influyente en mi carrera, pero también detrás de escena. Estoy agradecida”.

¿Quién os gustaría que indujera a Mickie James en WWE e IMPACT!?