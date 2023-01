Mickie James: “He tenido una carrera increíble”

Mickie James es una de las luchadoras más grandes de la historia de los encordados. Podría haberse retirado hace años con total tranquilidad. Pero ella ha querido seguir desplegando su talento, haciendo las delicias de los fanáticos, ampliando su legado. Realmente, no tiene una fecha para decir adiós a las botas y a las mallas, aunque al mismo tiempo tampoco quiere quedarse más tiempo del necesario. Tanto de su carrera como de su retiro estuvo hablando recientemente en Pro Wrestling Torch haciendo referencia a su presente aventura en IMPACT! Wrestling así como a su lucha “carrera vs. título” que tendrá con Jordynne Grace por el Campeonato de las Knockouts en Hard to Kill 2023 como parte de su “James’s Last Rodeo” que está en marcha desde septiembre.

From her iconic rivalry with @trishstratuscom to Hardcore Country to The Last Rodeo – @MickieJames has been one of the defining women's wrestlers of a generation. But it could all come to an end in a Title vs. Career match against @JordynneGrace on January 13 at #HardToKill. pic.twitter.com/1HV1dy36gt — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2023

► Mickie James habla de su retiro

“Ha sido increíble. Pude trabajar con el mejor talento que existe en este momento y creo que [me puso a prueba] contra lo que era capaz de hacer. Cada desafío ha sido más y más difícil y cada combate ha sido un poco más complicado. Obviamente, nunca antes me había enfrentado a Jordynne y somos dos luchadoras completamente diferentes. Nunca seré tan fuerte como Jordynne, nunca seré tan fuerte como Jordynne, no golpearé tan fuerte como Jordynne. Ojalá pueda ser un poco más rápidoaque ella, no sé, ya veremos. Pero tengo que ser más inteligente que ella y ahí es donde espero tener la ventaja. He estudiado todos los estilos de lucha libre para ser lo más completa posible.

“Sé que se toma ese campeonato muy en serio y ha sido una gran campeona y no le quitaré eso, pero no quiero que sea ella la que me retire, todavía amo mucho la lucha libre y quería probarme en este último rodeo para demostrar que todavía pertenezco y que aún puedo ser campeona. Quería hacer algo especial en mi salida del ring porque quiero dar un paso detrás de escena y quiero [mirar] el próximo capítulo en algún momento. No pensé que tenía nada más que demostrar que todavía pertenezco y demostrar que todavía puedo ir y ser campeona por última vez. De eso se trata y no tengo ningún arrepentimiento en mi carrera, he tenido una carrera increíble. Respeto a Jordynne y respeto este vestuario.

🤠The last rodeo has reached #HardToKill@MickieJames is laying everything on the line when she takes on the @IMPACTWRESTLING Knockouts Champion, @JordynneGrace, THIS FRIDAY. Will this be Mickie's final stop? Streaming Jan 13 @ 8pm ET on #FITE. ▶️ https://t.co/M2fRiVm6UG pic.twitter.com/LOLuJkI4q6 — FITE (@FiteTV) January 11, 2023

“La lucha libre femenina es muy diferente ahora y es increíble ver las oportunidades que se brindan en todos los ámbitos y es emocionante y no puedo quitarle nada a mi carrera, excepto que no quiero quedarme más tiempo del que me dan la bienvenida. Creo que tengo una enorme cantidad de amor y conocimiento para dar al otro lado y creo que es importante para mí, que las mujeres me respeten de la forma en que yo las quiero también.

“No ser una jugadora-entrenadora y para cuando esté lista para hacer la transición a algo, ya no luche y no tenga pensamientos encontrados sobre cuáles son mis intenciones porque mis intenciones siempre son levantar la lucha libre y para ello soy increíble. Solo quiero a alguien especial en quien colgar el sombrero al salir y como un lindo lazo que sea digno de mi carrera. Si eso tiene que ser en contra de Jordynne Grace, la respeto lo suficiente como para dejar que posiblemente sea ella quien lo haga, pero no tengo la intención de dejarla de ninguna manera y todavía quiero ser campeona por última vez y todavía quiero tener un gran reinadoy salir como la mejor Campeona de las Knockouts que jamás haya existido“.

¿Qué os parece la carrera de Mickie James?