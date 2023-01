Ricky Starks recuerda su segmento con Ryback en WWE

En 2013, Ricky Starks fue atacado por Ryback en un segmento tras bastidores en WWE Raw. En 2021, el ahora luchador de AEW lo recordaba así: “Me dieron tres bofetadas en la cara. Nunca me dijo que me iba a dar una bofetada, así que cuando me ves tenso, es legítimo. Inicialmente, estaba tratando de llorar y Michael Hayes se me acercó y me dijo: ‘No vas a llorar así en una pelea real, ¿verdad?’. Le dije: ‘Diablos, no, tienes razón. No voy a inclinarme ante un hijo de perra’. Realmente lo disfruté y pagaron la camisa que me rompió. Recuerdo caminar hacia la parte de atrás y Miz y CM Punk dijeron: ‘Buen trabajo en el segmento’. Ese fue el final”.

► Ricky Starks recuerda a Ryback

Más recientemente, en Rewind With Besa, volvía a echar la vista atrás a lo que sucedió entonces para dar más detalles:

“Esa situación sucedió donde… eso fue en el Energy Center de Laredo. Y esa fue la tercera toma de alguien golpeándome la oreja con ensalada de atún, por cierto. Y creo que en ese momento solo pusieron: ‘Arena Worker’, porque ya sabes, ¿a quién le importa el nombre del tipo que golpea la mesa? Estamos preocupados por el tipo que está dando portazos.

“Debería haber ganado un Oscar por esa actuación. Te lo digo, ¡debería haber ganado un Oscar por eso! Hice que estas personas vinieran a mí después de la primera toma y me dijeran: ‘Oye, tal vez eso es un poco demasiado Lo que el viento se llevó , tal vez eso es un poco demasiado El Sol brilla para todos. No necesitamos eso, necesitamos que seas un poco más tímido, que tengas más miedo’.

“Después, ellos [WWE] me compraron una camiseta nueva, Calvin Klein, me compraron zapatos nuevos porque los ensucié, y luego el tipo que me golpeó me dijo: ‘Gracias por eso’. Sin mencionar que cuatro años después, cuando volví a Las Vegas para el Día de Acción de Gracias, vi a ese tipo, su nombre es Ryback, en el gimnasio. Y él dijo: ‘Oye, gracias por eso. Déjame darte algunos consejos sobre cómo hacer una prueba para WWE’”.

¿Os acordáis de aquel segmento de Ricky Starks con Ryback en la WWE?