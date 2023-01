Carmelo Hayes: “Puedo ser la cara de la WWE”

Carmelo Hayes es una de las Superestrellas de NXT más exitosas de la actualidad así como también una de las mayores promesas que hay en el territorio de desarrollo de cara a su ascenso al elenco principal de la WWE. Para muchos, ya ha demostrado lo suficiente como para saber que tendrá éxito cuando eso ocurra. Pero antes otros tantos quieren verlo como Campeón NXT. En estos momentos, es Grayson Waller quien está luchando por el título contra Bron Breakker. El monarca lo retuvo esta semana por conteo de fuera.

► El futuro de Carmelo Hayes

¿Lo conseguirá antes de recibir la llamada? Lo veremos con el paso de los meses. Pero él mismo tiene ese objetivo en mente. Aunque solo es uno de ellos, pues también se ve capaz de ser la cara de la compañía. Todo esto comenta el joven luchador en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin.

“Siento que sería egoísta de mi parte decir que estoy insatisfecho porque he hecho mucho y he llegado a hacer mucho. Casi sería como: ‘Oh, ¿cuánto más necesitas hacer?’. Pero al mismo tiempo, siento que puedo hacerlo, así que déjame hacerlo. Puedo vencer a Bron Breakker, y puedo ser la cara de la empresa, la cara legítima de la empresa, y puedo llevar la marca, y puedo ayudar a construir esta marca en el próximo año o lo que sea. Entonces, solo por esa razón, y todas esas veces que dije que era el Campeón A, creo que es lo correcto, es casi el destino en este punto y la justicia poética en cierto modo para mí ganar ese título y ser el Campeón A de NXT“.

¿Pensáis que Carmelo Hayes ganará el Campeonato NXT en 2023?