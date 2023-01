Bron Breakker retuvo ante Grayson Waller de forma fortuita

puso en juego el Campeonato de NXT ante quien superó el reto del Men’s Iron Survivor Challenge.

Fue así que Waller estuvo ante la oportunidad más grande por su paso en NXT. Después de que el retador estuviera burlándose y buscando desprestigiar al monarca.

Sin embargo, al principio del duelo, Breakker consiguió repelerlo, incluso ponerlo en auténtico predicamento, pues no podía tomar el control hasta que aplicó un DDT.

Las cosas lucieron parejas, pero de forma impresionante, Waller empujó a Breakker contra un esquinero, el cual se rompió de inmediato.

Pese a que el réferi intentó hacer que Grayson no siguiera el castigo, éste continuó, mientras reparaban el cuadrilátero; sin embargo, Breakker reaccionó y volvió a emparejar las cosas.

El duelo fue muy intenso y Waller intentó un vuelo, pero al subirse a la segunda cuerda, ésta cedió de nueva cuenta y terminó en el suelo. El réferi contó los 10 segundos y el combate terminó.

OH NO!

— The rope breaks AGAIN and @GraysonWWE can't beat the count. @bronbreakkerwwe is still the NXT Champion…#WWENXT #NewYearsEvil pic.twitter.com/WcmCU0MTnD @GraysonWWE@bronbreakkerwwe#WWENXT#NewYearsEvilpic.twitter.com/WcmCU0MTnD