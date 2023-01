El objetivo de Hiroshi Tanahashi en NJPW para 2023

Hiroshi Tanahashi es uno de los luchadores más grandes de la historia de New Japan Pro-Wrestling. Hablando de títulos, fue ocho veces Campeón de Peso Completo IWGP, tres veces Campeón de Estados Unidos IWGP, dos veces Campeón Intercontinental IWGP, tres veces Campeón de Parejas IWGP o Campeón de Peso Abierto NEVER.

En cambio, “High Flying Star” nunca fue Campeón Mundial de Peso Completo IWGP. Es comprensible dado que este cinturón nació en 2021. Actualmente, Kazuchika Okada está en su segundo reinado después de vencer a Jay White en Wrestle Kingdom 17. Hasta ahora, lo tuvieron ellos, Kota Ibushi, Will Ospreay y Shingo Takagi.

► Hiroshi Tanahashi quiere el título mundial

Y ese justamente es su objetivo para 2023. Hiroshi Tanahashi quiere el título mundial en el nuevo año. Así lo expuso en el Bushiroad New Year’s Grand Announcement (vía Tokyo Sports). Veremos si lo termina consiguiendo. Últimamente, el “Ace” ha estado enfocado en la lucha por equipos, no tanto en su carrera individual. De hecho, en diciembre solo tuvo un mano a mano (venció a Tatsumi Fujinami en Dradition Tatsumi Fujinami 50th Anniversary The Never Give Up Tour Final) y el anterior fue en octubre (venció a Gabriel Kidd en NJPW STRONG).

“Este año, quiero competir por el cinturón IWGP World Heavyweight y convertirme en campeón. Quiero ser una fuerza que ayude al mundo de la lucha libre profesional a sobreponerse de los tiempos difíciles, así que continúen apoyándome. ¿Por qué ahora? Porque hay mucha atención y difusión hoy. Algunas personas pueden pensar: ‘Ya eres una [leyenda]’, pero mientras sea un luchador profesional, quiero ser un campeón. Si ya no pretendo ser un campeón , ahí es cuando creo que es hora de retirarse. Esta es una declaración de determinación una vez más”.

¿Pensáis que Hiroshi Tanahashi cumplirá su objetivo en 2023?