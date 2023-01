¿Qué aporta Molly Holly como productora a la WWE?

Molly Holly es productora de la WWE desde 2022 y ha recibido muchos elogios por su desempeño. Ahora, ¿qué aporta ella en dicha posición a la compañía? De esto estuvo hablando la ex luchadora recientemente en Highspots Sign It Live (gracias a nuestros compañeros de Fightful por la transcripción). No solo tiene una gran experiencia después de muchos años trabajando como Superestrella -es miembro del Salón de la Fama- sino que señala que añade una perspectiva como fanática casual.

► ¿Qué aporta Molly Holly a la WWE?

“Soy lo que se llama una productora, en la época en que los llamaban agentes. Es un honor para mí porque Dean Malenko fue un mentor para mí y fue un agente durante tantos años, y Fit Finlay, a quien amo, y estar en el mismo papel que ellos fueron para mí es realmente especial. Poder ayudar a los jóvenes talentos a animarse en un día difícil o simplemente ayudarlos a tener el mejor papel posible.

“Lo miro como si fuera los ojos del fanático casual. Soy la persona que hojea de vez en cuando para mirar. Cada vez que ayudo con el programa, trato de decir: ‘De acuerdo, no queremos atender solo a las personas que son superfans y dedican su tiempo todas las semanas. Si alguien está cambiando de canal, tal vez por primera vez, queremos captar su atención y convertirlo en fanático de por vida si es la primera vez que ven el programa’. Eso es algo que creo que aporto desde la perspectiva de un fan casual”.

¿Qué opináis de las palabras de Molly Holly?