The Judgment Day se encuentra en su mejor momento, con Damian Priest como Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE y Rhea Ripley siendo la Campeona Mundial. Finn Bálor fue Campeón Indiscutible de Parejas con el mismo «Archer of Infamy» y Dominik Mysterio también Campeón Norteamericano de NXT. El único que no ganó un título hasta ahora es JD McDonagh. Desde su nacimiento en 2022, la facción ha sido protagonista en la compañía y en adelante lo será más que nunca.

► Damian Priest y Finn Bálor

Dicho esto, Priest y Bálor estuvieron destacando su alianza hablando recientemente con Fightful.

«Ese fue el propósito de Judgment Day. Todos éramos individuos capaces de llevar la empresa, pero por alguna razón, no estábamos ahí. Fue como decir, ‘Impulsemos el uno al otro, unámonos y lleguemos a donde necesitamos estar’. Por eso lo estamos haciendo, y es gratificante porque sabíamos que éramos capaces, solo necesitábamos un empujón adicional. Eso es lo que nos estamos brindando mutuamente», dijo Damian.

«Creo que todos teníamos algo de descontento justo antes de unirnos en esta facción. Todos teníamos algo que demostrar, no solo al mundo y a la oficina, sino también a nosotros mismos, para decir, ‘Somos verdaderos y pertenecemos aquí’. Unidos, sacamos lo mejor el uno del otro. Somos un grupo muy diverso. Ha sido divertido y aún tenemos mucho por delante», añadió Finn.

► Después de WrestleMania XL