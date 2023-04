Cody Rhodes lo tenía todo para vencer pero finalmente perdió ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39. Esta fue la sorpresa del año hasta ahora en la compañía luchística. Ahora toca que se reconstruya, empezando por salir victorioso de su nueva rivalidad con Brock Lesnar. Pero antes, mientras se recupera de los daños causados por La Bestia Encarnada en el Raw de esta semana, el American Nightmare reflexiona sobre su derrota en una reciente publicación en Instagram.

> La derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39

“Una semana larga. Sé que el domingo pasado no fue el resultado que esperaba, y sé que muchos fanáticos también se sintieron decepcionados. No pongo excusas. Perdí. Sería negligente si no les dijera cuánto disfruté el paseo… hasta el domingo por la noche y, además, el lunes por la noche. Me gustaría agradecer a Brandi Rhodes, WWE, la ciudad de Los Ángeles, Matt Rolf, Brad Kolowich Jr, Sandra Gray, Jeff Cervero, HHH, la familia McMahon, Bruce, Conrad, Kevin Dunn, Ryan W, Ryan C, Mustache Chad, Brian James, Ed K, John Cone, John Cena y Make-A-Wish America por permitirme el honor de incluir 15 deseos en el Círculo de Campeones, y muchos nombres más que quizás esté olvidando… además de Nick Khan por cuidar de mi familia durante las festividades. Por último, los casi 200 mil fanáticos que asistieron al fin de semana en general… inquebrantables y motivadores. Quiero ser tu campeón. Este lunes espero hablar sobre mi futuro con WWE y lo que puede ser lo próximo para mí“.

