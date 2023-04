Actualización sobre la situación de Bayley en WWE

Desde SummerSlam 2022, Bayley se unió con Dakota Kai e Iyo Sky para formar Damage CTRL; sin embargo, luego de varios meses de insistir en obtener el Campeonato Femenil Raw, eso no ha sido posible y la única consolación que ha tenido el grupo fue haber logrado el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Sin embargo, los resultados en las últimas semanas no le han acompañado y en el reciente WrestleMania 39, el trío no pudo derrotar al equipo conformado por Becky Lynch, Lita y Trish Stratus, aunque lo más llamativo fue un aparente mensaje de despedida en sus redes sociales luego de aquel revés.

► Bayley se queda, pero podría experimentar un cambio

Las especulaciones surgieron con el mensaje de despedida de Bayley, y estas fueron reforzados durante el reciente Monday Night Raw cuando aparentemente fue removida del programa y no acompañó a Dakota Kai e Iyo Sky en el combate que estas tuvieron contra Liv Morgan y Raquel Rodríguez. El dúo de Damage CTRL perdió el encuentro y ahora el futuro del grupo podría estar en el aire, ahora que Vince McMahon será quien tome las decisiones claves a nivel creativo.

Al respecto, PWInsider indicó en un informe reciente que no hay indicios de que Bayley vaya a salir de la WWE y que las recientes publicaciones en redes sociales podría referirse a un cambio en su personaje o en el futuro de este. De hecho, no es la primera vez que Bayley realiza cierto tipo de insinuaciones en su cuenta de Twitter, y que eventualmente no terminan sucediendo.

“No hay indicios de que Bayley se vaya de WWE o que esté infeliz, la creencia general es que sus publicaciones en las redes sociales son parte de su personalidad para construir algo en el futuro.”

Habrá que estar atentos a ver qué es lo que sucederá con Bayley y Damage CTRL en el futuro, pero ciertamente podrían tomar caminos separados, ya sea a través del Draft o antes de este.