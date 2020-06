Cuatro años para una persona puede ser mucho tiempo, y esto alegó Sammy Guevara a la hora de intentar hacer ver que sus comentarios sobre Sasha Banks en 2016 no lo representan a día de hoy. Palabras concedidas a un podcast en las que declaraba sin reparos su deseo de violar a "The Boss", bien en broma o bien con mayor seriedad, pero en cualquier caso, completamente ominosas.

Y sus empleadores respondieron con el siguiente comunicado.

Tema que converge en el tiempo con el movimiento #SpeakingOut y por el que AEW está recibiendo numerosas críticas, además de por su respuesta tibia al caso de Jimmy Havoc, acusado de violación.

Aunque también muestras de apoyo de parte de fanáticos (en el sentido literal de la palabra) de AEW. Cody Rhodes comentó la propuesta de uno de estos vía Twitter. Todo, a raíz de una supuesta historia real compartida por una usuaria, quien aseguraba que Guevara salvó la vida de su hijo.

Sammy will return. And he will be a better professional wrestler, and a better man when he does.