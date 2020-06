AEW suspende a Sammy Guevara indefinidamente

El movimiento #SpeakingOut está poniendo de manifiesto una realidad incontestable de la industria luchística: la violencia que corre por las venas de sus competidores, y que, asumámoslo, responde a la propia naturaleza de esta disciplina. Y como de costumbre en cualquier ámbito, los principales afectados suelen ser las minorías, tanto raciales como de género.

Así que después de la execrable gestión de la crisis del coronavirus que WWE y AEW están haciendo, era de esperar que su respuesta fuese similar respecto a estas revelaciones de abusos cometidos por numerosos luchadores. Si McMahonlandia hizo un gesto de cara a la galería con el despido de Jack Gallagher, talento prescindible para la empresa, ahora el caso de Sammy Guevara saca los colores a AEW, pues este sí supone un nombre muy importante de cara a su futuro.

Allá por 2016, "The Spanish God" dijo abiertamente en el podcast 'The Whole F'N Show' que le hubiese gustado violar a Sasha Banks, y he aquí la tibia respuesta de sus empleadores.

AEW statement on Sammy Guevara pic.twitter.com/11yL2QytF7 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 22, 2020

«AEW insiste en poner su granito de arena para crear un mundo de entendimiento y respeto para la humanidad. Por tanto, condenamos las extremadamente ofensivas y dañinas palabras de Sammy Guevara. Así pues, de efectividad inmediata, Sammy ha sido suspendido sin salario hasta nuevos aviso. Sammy ha accedido a pasar por un extenso entrenamiento de sensibilidad y, al finalizar, su futuro estatus con la compañía será revaluado. «Durante su suspensión, su salario será donado al Centro de Mujeres de Jacksonville».

► Sammy Guevara tiene ya reemplazo este miércoles

Guevara ya se disculpó personalmente con Banks, y esta pareció aceptar las disculpas del texano. Pero esto no ha evitado que AEW intente maquillar la situación, con una primera consecuencia en el combate que Guevara iba a disputar el miércoles contra Matt Hardy en Dynamite. Ahora, el "Broken" tendrá de rival a Santana, miembro aún libre de alegaciones en su contra de The Inner Circle.