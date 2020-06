Sammy Guevara sufre: "Lo siento, me disculpo, ese no soy yo"

Continúa las repercusiones del movimiento #SpeakingOut en la lucha libre profesional. Ya sabemos que AEW tomó la decisión de suspender sin paga a Sammy Guevara por los comentarios que hizo sobre Sasha Banks.

► Sammy Guevara sufre al disculparse por segunda vez

Ahora, ha compartido otra disculpa por medio de un vídeo en su canal oficial de YouTube.

"Okay, solamente quiero decir rápidamente que no habrá vlog hoy ni habrá por un rato, porque me apartaré de las redes sociales en general. Solamente quiero disculparme con todos los que defraudé, disculparme con Sasha, con todos los que herí con mis palabras.

"Y apesta, porque el Sammy de 2016 no es el Sammy de 2020. El Sammy de 2020 no diría esas cosas dolorosas que dije en el 2016. Solía pensar que era divertido, que era humor shockeante que iba a hacer que todos en el cuarto se rieran, pero... vaya, suenan ambulancias... yo creía que era divertido hacer esa clase de humor, humor de shock, y aprendí a lo largo de mi vida que no es divertido.

"Mucha gente dirá que cuatro años no son nada, pero si ven lo que ha pasado en esos cuatro años en mi vida, entonces sí es mucho. Pasé de luchar en el medio de la nada en Texas, a luchar en todo el mundo, a luchar en televisión, a luchar en AEW.

"Muchas cosas me han pasado en estos cuatro años, y una de ellas es que he crecido como persona. Y entiendo que las palabras que dije pueden impactar más de lo que pueda entender. Pueden herir más de lo que puedan imaginar y es por eso que no me van a atrapar diciendo estas cosas dolorosas en 2020.

"El Sammy de 2016 es muy diferente a mí... Pero no es una excusa. Yo dije esas cosas y yo estoy pagando por esas cosas. Pero ese ya no soy yo. Creo que lo que más he hecho en estos cuatro años es crecer como persona y me he convertido en un mejor ser humano.

"Sólo sé que cuando sea que vaya a volver, seré mejor. Haré un curso de sensibilización. y cuando regrese seré una versión mejor de mí. Así que a todos los que decepcioné y herí, a Sasha, les digo que estaré de regreso... Y, bueno... tómenselo con calma. Los veo la próxima vez".