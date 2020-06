En una breve discusión de Twitter, Sasha Banks dijo que ella y Bayley eran mejores que Le Sex Gods. Esto debido a que el pasado miércoles, la lucha de las Campeonas de Parejas WWE contra Tegan Nox y Shotzi Blackheart en NXT superó en audiencia a la lucha de Chris Jericho y Sammy Guevara (Le Sex Gods) contra The Best Friends en AEW Dynamite.

Hasta ahí todo bien, aunque muchos habrán criticado que Guevara respondiera comparando a Sasha con Ricochet.

"¿Por qué está Trevor tuiteando desde una cuenta diferente?"

Sin embargo, ahora ha salido a la luz un comentario de Guevara que sí podría traerle problemas.

En 2016, Guevara tenía 22 años y ya llevaba tres luchando en el circuito independiente. Todavía no llegaba a AAA, y su mayor logró era un dark match con WWE en 2015 en el que él y Tony Guevara fuero vencidos por Los Matadores.

El 25 de enero de ese año, Guevara apareció en el podcast The Whole F'N Show, y en él habló de una visita que hizo días antes al Performance Center de WWE, donde se encontró a Sasha Banks. Quedó impactado por la chica, y no la comparó con Ricochet. Pero con lo que dijo, habría sido mejor que la comparara con Ricochet.

So apparently @sammyguevara didn’t just compare a black woman to a black man because he thought that’s a funny insult he also said this about Sasha when he was an extra couple years ago for WWE

Great job @TonyKhan 👍🏽👏🏽 keep putting him on national television and pushing him too pic.twitter.com/HIZ1HVG14p

— Abdulmalik (@97Abdulmalik) June 22, 2020