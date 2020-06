AEW se pronuncia ante las acusaciones a Jimmy Havoc

Jimmy Havoc fue uno más de los luchadores que salieron a colación el día de hoy acusados por conducta sexual inapropiada. En principio no parecía tan grave, pues fue señalado por una exnovia por ser, esencialmente, una persona muy tóxica como pareja. Pero eso provocó que otra chica hablara y revelara que fue violada por él, así que su nombre fue sumado a la lista.

Una de las empresas para la que trabaja Havoc es All Elite Wrestling, donde ha estado dándose a conocer ante el gran público. En AEW, Havoc no es estelarista, pero ha ganado muchos seguidores, pues debido a su estilo arriesgado ha sido comparado con Mick Foley. ¿Está en riesgo su lugar en la compañía dirigida por Tony Khan?

Por el momento han emitido el siguiente comunicado.

We wish Jimmy Havoc all the best as he receives treatment and counseling in an effort to overcome the mental health and substance abuse challenges in his life. pic.twitter.com/mh0hudsPuW

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 19, 2020