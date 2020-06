Varios adelantos compartió WWE de la entrevista realizada por Stone Cold a Mark Henry en 'The Broken Skull Sessions', y finalmente, esta edición del particular podcast de "The Texas Rattlesnake", emitida ayer vía WWE Network, no decepcionó.

► Nation of Domination 2.0 con Kevin Owens

Porque entre anécdotas con Vince McMahon en torno a sus inicios como particular chófer de Yokozuna, o a cómo surgió la versión "Hall Of Pain" de su personaje, Henry diseñó su particular Nation of Domination 2.0 con Superestrellas actuales de WWE.

A lo que Austin preguntó un tanto extrañado.

«¿Cómo encaja ahí Kevin Owens?»

Y Henry dio su respuesta.

«Como Owen [Hart], The Black Hart, de Canadá».

"The World's Strongest Man" recuerda que el añorado hermano de Bret Hart fue miembro de Nation of Domination durante unos meses, sumándose debido a las hostilidades que guardaba con DX. Un añadido que acabó de descargar de carga ideológica y racial al grupo, inicialmente de claro cariz pro-afroamericano.

Hoy, no hay constancia de planes para la formación de un Nation of Domination 2.0 en WWE, pese a que luzca propicia bajo la coyuntura del movimiento #BlackLivesMatter.