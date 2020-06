Tanto él como Natalya han sido enviados a casa por WWE a pesar de que en ningún momento se confirmó que alguno de los dos hubiera sido afectado directamente por la Era Covid. Todo fue debido a que el ex luchador y ahora productor de la empresa de lucha libre tuvo fiebre; pero ambos se hicieron la prueba del coronavirus y dieron negativo. Aún así, Tyson Kidd niega tener covid-19 rotundamente. Lo hace porque se está diciendo, o él cree que se está diciendo, lo contrario. Antes de nada, por ahora, no existe ningún informe que confirme que esté contagiado de la enfermedad.

► Tyson Kidd niega tener covid-19

En una reciente publicación en Twitter, el canadiense respondió claramente a un medio en concreto acerca de su estado de salud. Sin contar nada acerca de su fiebre, acusó a dicho medio de mentir.

.@WrestleTalk_TV was irresponsible. They reported I tested positive for Covid, which was WRONG and so much for HIPAA laws. I actually tested twice this week, both tests were negative. Next time I suggest you double check your ‘sources’ — TJ Wilson (@TJWilson) June 28, 2020

"WrestleTalk fue irresponsable. Reportaron que di positivo por covid-19, lo cual NO ES CIERTO, y tanto para la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico. De hecho, esta semana me hice la prueba dos veces y en ambas ocasiones el resultado fue negativo. Les aconsejo que la próxima vez revisen sus ‘fuentes‘".

Cabe mencionarse que desde WrestleTalk desmienten haber dado esa información.

Hey @TJWilson, sorry for the mix-up, but this is the piece I wrote yesterday for @WrestleTalk_TV. Not sure where you saw we said you tested positive for COVID but I’m fairly certain we didn’t. https://t.co/IgeJP5I88N pic.twitter.com/Kb159SId1m — Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) June 28, 2020

"Hola, Tyson Kidd, perdón por la confusión, pero esto es lo que escribí ayer para WrestleTalk. No estoy seguro de dónde viste que dijimos que diste positivo por covid-19, pero estoy bastante seguro de que no lo hicimos".

Pero Kidd no apunta al artículo sino al podcast del medio mencionado.

How about this video https://t.co/1IFFDeEdKV — TJ Wilson (@TJWilson) June 28, 2020

"¿Qué pasa con este video?".

Hi TJ, we've been very clear in news videos that you were sent home with fever but have not said you tested positive. We accept that one of our presenters said that you had tested positive during a video from yesterday and that this was an error. We're very sorry about this. — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 28, 2020

"Hola, TJ, hemos dejado muy claro en los videos que te enviaron a casa con fiebre, pero no hemos dicho que dieras positivo. Aceptamos que uno de nuestros presentadores dijo que diste positivo ayer durante un video y fue una equivocación. Lo sentimos".

We've also been clear in all news articles that there was no positive test. Again, really sorry for the confusion and the accidental report during yesterday's review of SmackDown. Rest assured it will not happen again. — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 28, 2020

"También hemos dejado claro en todas las noticias que ninguna prueba dio positiva. Nuevamente, lamentamos mucho la confusión y el informe erróneo durante la revisión de ayer de SmackDown. Puedes tener claro que nunca va a volver a suceder".

Hi TJ, The video which made the incorrect claim has been removed as we are committed to reporting facts and in this case we made an error. Thanks for bringing this to our attention and rest assured it won't happen again. — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 28, 2020