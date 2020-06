La Era Covid está golpeando con fuerza el mundo y WWE no es una excepción. El imperio luchístico de Vince McMahon está sufriendo ante las acometidas del coronavirus, que podrían no estar siendo tan contundentes si Estados Unidos hubiera —si estuviera—tomado mejores decisiones. Ahora se descubre que Natalya y Tyson Kidd son enviados a casa. El matrimonio de luchadores, aunque él desde hace años es productor en la empresa mencionada, se encuentran bien, cabe mencionarse antes de nada, pero no podrán trabajar por el momento.

► Natalya y Tyson Kidd son enviados a casa

Actualmente podrían ser más de 30 casos de contagiados de covid en la Gran W. El mandamás, así como el resto de miembros de la compañía, están tomando las medidas necesarias para que la cifra no siga en aumento. Esto a llevado a algunas Superestrellas a solicitar un tiempo de descanso para pasar en sus casas, alejados lo más posible del peligro. Pero en el caso de los canadienses no han sido ellos quienes lo han solicitado sino que ha sido la misma WWE quien se lo ha impuesto. Esto mismo confirma Dave Meltzer en el más reciente boletín Wrestling Observer.

"El productor TJ Wilson (Tyson Kidd) fue a hacerse la prueba el 25 de junio con fiebre. Tanto él como su esposa, Nattie Neidhart, dieron negativo por Covid-19 en dos pruebas diferentes, pero como medida de precaución la compañía les ha pedido que se queden en su casa este fin de semana. Esto a pesar de que ella está bien".

Más vale pasarse de precavido, parece pensar McMahon con esta decisión. Nattie se encuentra perfectamente, pero aún así tendrá que descansar de su trabajo al menos por unos días. En cuanto a la fiebre de su marido no se sabe nada más, pero dio negativo, por lo que fue resultado de otra enfermedad. Es de suponer que también está bien. Ahora queda ver si la empresa toma esta misma medida con otros luchadores.