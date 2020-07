Bray Wyatt está ausente de WWE y hay un motivo para ello

Bray Wyatt no ha luchado desde el 10 de mayo, cuando Braun Strowman lo derrotó en una lucha por el Campeonato Universal WWE en el PPV Money in the Bank 2020. Y su última aparición en vivo, en el WWE Performance Center, fue en la edición de SmackDown del 8 de mayo. Desde entonces solo ha aparecido vía satélite y en algunas viñetas de cara a su revancha con Strowman en el PPV Extreme Rules 2020. Ahora se sabe el motivo por el cual no ha estado presente en los shows, y no es el coronavirus.

► Bray Wyatt está ausente de WWE, pero volverá pronto

En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, el periodista Dave Meltzer reportó que Bray Wyatt se ha tomado unas vacaciones para poder estar con su familia, esto luego de que recientemente fuera papá por segunda ocasión.

Wyatt y JoJo Offerman se convirtieron en padre por segunda vez con su hija Hyrie, nacida el pasado 28 de mayo. Su regreso a nivel físico no se dará sino hasta el 19 de julio, directamente para su lucha Swamp Fight contra Strowman en el PPV, aunque no se descarta, obviamente, que aparezca vía viñetas pregrabadas para darle importancia a su rivalidad con Strowman, en la que, por cierto, no estará el título en juego.