WWE sigue tomando medidas a raíz de las acusaciones del movimiento #SpeakingOut. Uno de los acusados, Joe Coffey, ha sido suspendido de WWE. La compañía también ha tomado la decisión de despedir a dos árbitros de lNXT UK.

► #SpeakingOut funciona: WWE suspende a Joe Coffey

La noticia la reveló el periodista Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien señaló que los réferis Joel Allen y Chris Roberts han sido despedidos. Por su parte, Joe Coffey ha sido suspendido, pero no hay más detalles de lo que llevó a la compañía a tomar esta decisión. Por ahora no ha surgido ninguna acusación fuerte en contra de Coffey, luchador escocés de 32 años y 10 años en la lucha libre. De lo único que se le acusa es que en el pasado fue stalker. Intentó salir con varias mujeres al mismo tiempo y les envió bastantes correos, fotos y notas de voz, así como mensajes de texto no solicitados.

Así las cosas, esta es una de las acusaciones menos graves para talentos de WWE, con la peor siendo la de The Velveteen Dream, de quien varios reportes indican que será despedido muy pronto, siendo acusado de grooming contra algunos muchachos menores de edad.