Survivor Series 2018 fue una nueva edición que enfrentó a las Superestrellas de Raw contra las de SmackDown, y que tuvo dicho PPV fue el mano a mano entre Seth Rollins, Campeón Intercontinental WWE en ese entonces, contra Shinsuke Nakamura, Campeón de los Estados Unidos. El resultado fue una victoria de Rollins, luego de 22 minutos de combate.

FS1 retransmitió el PPV Survivor Series 2018 este martes por la noche, en la franja horaria donde se transmitía WWE Backstage, que fue recientemente cancelado. La cuenta de Twitter de WWE On FOX compartió un clip del encuentro entre Seth Rollins y Shinsuke Nakamura y le preguntó a WWE si podrían tener una revancha entre los dos.

Can we have a rematch between @WWERollins & @ShinsukeN one day? #SurvivorSeries pic.twitter.com/rND6qHamsH

Seth Rollins dijo que ya tuvieron su revancha el 28 de junio año pasado en Tokio, en un evento en vivo no televisado. El Monday Night Messiah dijo que el encuentro del año pasado fue de 20 a 30 veces mejor que el que tuvieron en Survivor Series 2018. En ese entonces, Rollins era el Campeón Universal WWE.

We did one in Tokyo last year that I thought was about 20-30x better than this one. https://t.co/RKbiy6WxdX

— Seth Rollins (@WWERollins) July 1, 2020