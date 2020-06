booker t habla de undertaker

El vaquero se va... hasta que Vince McMahon lo reclame. En estos días, después de que el último episodio de 'Undertaker: The Last Ride' pareciera confirmar la despedida de los rings de "The Phenom", hemos señalado varios puntos que indicarían lo contrario.

El primero, inscrito al propio documental, que Taker nunca pronuncia la palabra retiro. Y el segundo, referido a su fidelidad por WWE y Mr. McMahon, de boca del propio Taker bajo una entrevista hace un par de días concedida a Sports Illustrated.

Y otro de los acicates que llevarían al "Deadman" de nuevo al ring, su potencial deseo de llevar a cabo un canto de cisne ante público en vivo, conecta con las siguientes declaraciones de Booker T en el podcast 'The Hall of Fame'.

«Este tipo era un soldado. No sólo un soldado, era el general. El tipo al que todos admirábamos porque trabajaba más duro que nadie. Era el primero en decir, "hey tío, vamos a salir ahí fuera y hacer esto juntos". Es lo que aprecio de este tipo. Desde el primer día, cuando llegué a la compañía, me agarró y me dijo, "hey tío, gracias por ser parte de este equipo. Eres parte del equipo".

«Si tuviera que apostar, me la jugaría a que veremos volver a The Undertaker una vez más para un momento de WrestleMania o en un día de paga de Arabia Saudita. Todo es posible, pero decir que ya vimos realmente el último viaje de The Undertaker, no lo veo. Porque "The Deadman" pertenece a la gente. Así es como lo veo.

«Es complicado para mí ser tan egoísta, pero lo soy. "The Deadman" pertenece a la gente, y la gente va a pedir ver a The Undertaker. No nos importa si es una vez al año. No nos importa si es en combates cinematográficos al estilo "Boneyard", pero sería un sacrilegio que The Undertaker desaparezca y se vaya para siempre».