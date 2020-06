La motivación que haría que The Undertaker volviese al ring

Los seguidores de The Undertaker y analistas en general de la industria no podíamos dejar pasar la última parte de 'Undertaker: The Last Ride'. Porque esta, titulada 'Revelation', en teoría iba a responder a la pregunta del millón desde que WWE emitió el primer capítulo del documental hace ya mes y medio: ¿fue el "Boneyard Match" de WrestleMania 36 la despedida de "The Phenom" de la lucha libre?

Y como ya avanzó mi compañero de SÚPER LUCHAS Ricardo Rendón, todo apunta a que sí. Desde las siguientes palabras de Taker (grabadas intuyo hace apenas un par de semanas):

«Esta vez el vaquero realmente se va. No me queda nada por conquistar. No me queda nada por lograr. El juego ha cambiado, es hora de que aparezcan nuevos tipos. No sé, el momento parece correcto. Creo que este documental me ayudó a descubrir eso [....]»

Hasta la etiqueta #ThankYouTaker que continúa siendo tendencia en Twitter, comentada por el propio Styles, quien en teoría iba a tener una revancha con su "enterrador", según reportó Dave Meltzer del Wrestling Observer. Respuesta que supongo no se habría dado si WWE tuviera tal programa en agenda.

► ¿Una despedida realmente satisfactoria para The Undertaker?

Obviando que el acuerdo de McMahonlandia con Arabia Saudita sea un jugoso incentivo de cara a un nuevo combate, ahora quiero centrarme en el principal motivo luchístico que llevaría a Undertaker a subirse al ring una vez más.

Durante los últimos minutos del documental, Taker considera que el "Boneyard Match" cinematográfico no fue la despedida que tenía en mente, debido al cambio de planes obligado por el coronavirus, si bien cree que finalmente lució como un buen broche a su carrera. Y he aquí quizás la espina que Taker tenga clavada.

Sobra decir que Taker nunca hubiese alargado tanto su actividad competitiva de no ser por la conexión con los fans, por esa respuesta inmediata que sólo los espectáculos en vivo, y no una película, permiten. Y pese a que tras Extreme Rules 2019 el "Deadman" se mostraba satisfecho en este sentido, ya vimos que poco tiempo le faltó para aceptar la propuesta de Styles.

En consecuencia, no sería descabellado que Taker quisiera un punto y final verdaderamente acorde a su historial y a la propia lucha libre. Véase, ante el rugir de 80 mil personas en algún evento de peso... por ejemplo, WrestleMania 37 (con 55 años, el tiempo apremia).

Tesitura quizás ahora lejana por la pandemia, pero que intuyo en algún punto se verán envueltos Vince McMahon y The Undertaker, las únicas personas con potestad para escribir una línea más, pues igualmente, preveo que el Universo WWE demandará una despedida formal de su ídolo.

Así reflexiona Mark Calaway en 'Undertaker: The Last Ride' acerca de la posibilidad de que Mr. McMahon le pida salir de su presunto retiro.