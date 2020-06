El quinto y último capítulo de 'Undertaker: The Last Ride' que se transmite por WWE Network ya salió al aire, y este se centro en sus encuentros más recientes, incluyendo su última victoria en WrestleMania 36 contra AJ Styles bajo esa estipulación de "Boneyard Match", en la que cambió su capa por su motocicleta y luchó bajo su personaje de American Badass.

A lo largo del documental, The Undertaker insinuó con la idea de retirarse, e inclusive, en el episodio anterior, parecía que la decisión del "Deadman" apuntaba a colgar sus botas, aunque evidentemente era algo que se iba a quedar en suspenso hasta el día de hoy.

► Se confirma el retiro de The Undertaker

Durante el episodio final de 'Undertaker: The Last Ride', la leyenda viviente de la WWE habló sobre cómo se sintió después de su última lucha contra AJ Styles en WrestleMania 36.

"Después del Boneyard Match, creo que estoy en un lugar ahora, que se siente como, 'Acabo de ganar una batalla infernal contra uno de los mejores en el negocio', y aquí estoy, subiendo a tu motocicleta y arrancando. Hubo mucho pensamiento, muchas emociones que pasaron por mi cabeza. Una de ellas fue: '¿Estás lo suficientemente feliz con eso?' Fue un momento poderoso, y no siempre se obtienen esos. Hombre, si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, ahí está."

"Si Vince estuviera en apuros, ¿volvería? Supongo que el tiempo solo lo dirá allí. 'En caso de emergencia', rompes el vidrio y sacas a The Undertaker. Tendría que considerar eso. Nunca digas nunca, pero en este punto de mi vida y mi carrera, no tengo ganas de volver al ring".

Después de decir eso, el "Hombre muerto" se tomó un momento para aclararse la garganta y le dijo a la producción: "Tengo un hoyo en el estómago en este momento".

Luego, dijo lo siguiente en un tono un tanto emocional:

"Esta vez el vaquero realmente se va. No me queda nada por conquistar. No me queda nada por lograr. El juego ha cambiado, es hora de que aparezcan nuevos tipos. No sé, el momento parece correcto. Creo que este documental me ayudó a descubrir eso. Realmente me abrió los ojos en general y me permitió no juzgarme tan duramente en estos últimos años. Ver las cosas en una escala más amplia".

Aparentemente, esto confirmaría el retiro de The Undertaker de los cuadriláteros, salvo que Vince McMahon tenga otra cosa en mente eventualmente; sin embargo, no implica de que vaya a estar alejado de la WWE o algo por el estilo, considerando que todavía tiene muchos años de contrato con la compañía. Tal vez no era la forma en que muchos esperarían que se fuera a retirar; sin embargo, nadie puede dudar de su ilustre carrera y de su pronta exaltación al Salón de la Fama WWE.

AJ Styles, quien de momento tiene el honor de haber sido el último rival del "Deadman", también compartió un emocional mensaje luego del anuncio del retiro de The Undertaker.

Still floored by the experience and reaction to the #BoneyardMatch at #WrestleMania.

If it was the last time @undertaker laced up his boots, I’m honored it was against me. #TheLastRide https://t.co/qzofoKEn2Q — AJStyles.Org (@AJStylesOrg) June 21, 2020