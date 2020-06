Un detalle de 'Undertaker: The Last Ride' indicaría que el "Deadman" no se ha retirado definitivamente

Si tras todo el revuelo causado por el último episodio de 'Undertaker: The Last Ride', Mark Calaway decide disputar un combate más en caso de una emergencia de Vince McMahon, podrá cantar aquello que hace medio siglo entonaron The Jackson 5: "I never can say goodbye".

Porque a día de hoy, muchos dan por hecho que el gran The Undertaker puso fin a su carrera competitiva con aquel "Boneyard Match" de WrestleMania 36, donde se enfrentó a AJ Styles en modo cinematográfico, según lo presentado en el cierre de dicho documental.

Still floored by the experience and reaction to the #BoneyardMatch at #WrestleMania.

If it was the last time @undertaker laced up his boots, I’m honored it was against me. #TheLastRide https://t.co/qzofoKEn2Q