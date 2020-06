La destitución de Paul Heyman como director ejecutivo de WWE RAW abre un nuevo ciclo en la marca roja. Y la medida tomada por Vince McMahon funcionó el pasado lunes. Gracias a la presencia de varias leyendas y un formato de programa menos centrado en combates y más en desarrollo de historias, el ahora "Show B" de la compañía aumentó un 11% su número de espectadores; no cosechaba tan buenos datos desde el primer episodio pos-WrestleMania 36.

Y aunque apunté que el recurso de las viejas glorias lucía caduco, Mr. McMahon intentará estirar la fórmula todo lo posible. Porque sumándose a las cuatro defensas titulares que tendrán lugar hoy, que dan forma a ese eslogan de "Championship Monday", Edge reaparecerá tras su derrota en Backlash 2020.

June 22, 1998 I made my @WWE televised debut. Tonight, on #RAW exactly 22 years later, I update everyone on my future. pic.twitter.com/A6FGcrwIp7