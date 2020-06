Los cánones de lo que es la conducta socialmente aceptable han ido evolucionando con el tiempo, y en esta era de redes sociales dichos cambios juegan malas pasadas de manera constante a las celebridades. Porque las personas también cambian, y aunque en algún momento de sus vidas pensaban de una manera, ahora pueden pensar de otra.

Un ejemplo es Randy Orton, quien recientemente declaró que ha entendido el significado detrás de las protestas silenciosas de Colin Kaepernick durante la ceremonia del himno en los partidos de la NFL.

Randy Orton says he now understands the meaning behind Colin Kaepernick kneeling. pic.twitter.com/cN6t5efWbX — SportsCenter (@SportsCenter) June 16, 2020

"Me llevo un tiempo, pero me di cuenta que Kaepernick no estaba faltando el respeto a la bandera, no estaba faltando el respeto a las personas que dieron su vida por nuestra libertad. Estaba tomando una posición contra la brutalidad policiaca".

Eso viene a colación porque en medio de todos los perturbadores casos de acoso sexual y violaciones que han salido a la luz, Sammy Guevara se vio envuelto en controversia por un comentario sobre Sasha Banks hecho en 2016.

► La polémica de Sammy Guevara y Sasha Banks

El comentario es indefendible; no hay forma de aceptarlo. Pero lo cierto es que más allá de hacerlo ver como machista, misógino e inmaduro, Guevara no cometió un delito. Pero es algo que no debe tomarse a la ligera. Ahora el luchador ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter:

I’ve made stupid, inappropriate and extremely offensive comments in my past. In my idiotic mind, I thought I was being funny in using words and terms that represent nothing but horror and pain. I am truly sorry for my hurtful words and actions, and I will never forgive myself. — sammy guevara (@sammyguevara) June 22, 2020

"He hecho comentarios estúpidos, inapropiados y extremamente ofensivos. En mi mente idiota, pensaba que era divertido usar ciertas palabras y términos que en realidad no representan otra cosa sino horror y dolor. Estoy verdaderamente arrepentido por mis palabras y acciones dañinas. Nunca me lo perdonaré".

Lo cierto es que en esta era de linchamientos mediáticos, es importante sopesar el daño causado antes de mandar a una celebridad al ostracismo. Porque hasta en esto hay niveles. Hay que regresarle el valor a las segundas oportunidades.

Y en el caso específico de Sammy Guevara y Sasha Banks, AEW debería fijar una postura. Y si ésta es favorable a Guevara, por congruencia debería quedar atrás el veto hacia Hulk Hogan (un veto que de cualquier forma es irrelevante), porque cuando Hogan fue acusado de racista fue en base a un video íntimo filtrado, en el cual no fue realmente racista, pero usó la palabra "nigger", que es socialmente mal vista. Deberían pesar más las acciones de Hogan, pues por ellas muchos luchadores de color lo han defendido.

Por otro lado, Sammy Guevara se ha comunicado ya con Sasha Banks, quien compartió lo siguiente:

"En la mañana hablé con Sammy, quien me ofreció una disculpa y platicamos. Palabras como las que dijo, sean en broma o no, no tienen ningún lugar en nuestra sociedad. No condono ni tolero este tipo de conducta. Lo que uno piensa es sólo un comentario sin importancia puede tener un enorme impacto en la vida de alguien más y puede mandar un mensaje erróneo.

"Debemos ser responsables por nuestras acciones y por lo que decimos, y espero que esta situación le enseñe eso. Espero que de ahora en adelante, a fin de crecer y cambiar dentro de nuestra comunidad, sigamos teniendo estas conversaciones. Ninguna persona, sea hombre, mujer o niño, debe ser nunca expuesto a un ambiente de miedo o inseguridad. Debemos mejorar no sólo por nosotros, sino por las generaciones venideras".

ACTUALIZACIÓN: AEW ha suspendido a Sammy Guevara:

AEW statement on Sammy Guevara pic.twitter.com/11yL2QytF7 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 22, 2020

"AEW insiste en poner su granito de arena para crear un mundo de comprensión y respeto para la humanidad. Por lo tanto, condenamos de manera enérgica las palabras extremadamente ofensivas y dolorosas de Sammy Guevara.

"Es por ello que, a partir de este momento, Sammy está suspendido sin goce de sueldo hasta nuevo aviso. Sammy ha aceptado tomar un curso de sensibilización, y hasta que no esté completado, su estatus futuro dentro de la compañía será reevaluado. Durante su suspensión, su salario será donado al Centro para las Mujeres de Jacksonville".