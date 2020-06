Un día habrá que empezar a hablar de quiénes inducirán al New Day al Salón de la Fama de WWE. Todavía es pronto, a los tres luchadores que forman este trío les queda mucha carrera por delante antes de recibir este honor, pero no cabe duda de que lo recibirán en algún momento. Porque han protagonizado incontables momentos importantes desde su nacimiento, convirtiéndose en uno de los equipos más grandes de la historia del imperio de Vince McMahon. Actualmente de hecho son los Campeones de Parejas SmackDown, en el que es su sexto reinado con este título.

Todavía es pronto pero el tema se ha puesto sobre la mesa gracias a por mismos Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods. Porque en el reciente episodio de su podcast, The New Day: Feel The Power, los tres dieron su opinión acerca de quiénes quieren que sean.

E: "Mmm... Yo diría que The Usos. Son nuestros mayores oponentes hasta la fecha. ¡El que no será nombrado lo dijo en televisión durante un año! Recuerdo que dijo que iríamos al Salón de la Fama. No recuerdo todo lo que dijo, pero nos lo garantizó".

Woods: "[Vince] McMahon dijo que entraríamos juntos y Kofi iría solo. Sí, lo dijo en televisión. ¡Lo que él dice se hace!".

Kingston: "Sí... No sé. No me gusta especular sobre eso. Tal vez. No lo sé. No me gusta echar la vista demasiado hacia el futuro. Todavía estamos en el camino, ¿saben a lo que me refiero? ¿Quién sabe? Puede que solo hayamos arañado la superficie de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y de nuestros logros. Prefiero no pensar en ello. Soy supersticioso".