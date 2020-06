El uso de las palabras en WWE nunca ha resultado casual, y como apuntó Mike Johnson de PWInsider, durante 'Undertaker: The Last Ride', el veterano "Deadman" no menciona el término "retirado", pese a que la etiqueta #ThankYouTaker se hiciera tendencia el domingo una vez los aficionados dieran por hecho que el último episodio de dicho documental fue una despedida de los rings de la legendaria Superestrella.

«[...] Si ven el episodio, Calaway nunca dice específicamente que esté retirado. Ni una vez. «Mark Calaway declaró que le parecería bien no volver al ring y que quería estar más con su familia y amigos (algo a lo que todos aspiramos), pero específicamente, nunca dijo que fuese el final, sólo el final de ese capítulo de su vida. «Como dijo Undertaker, hay un "en caso de emergencia, rompa el cristal" para el personaje si Vince McMahon lo necesita. «Así que recuerden, nunca dijo que definitivamente este fuese el final... ¿y qué luchador se va permanentemente? «No den por hecho que The Undertaker está retirado, porque esa palabra nunca fue mencionada».

► The Undertaker y su fidelidad a Vince McMahon

Si un servidor ya escribió que el deseo de un canto de cisne formal está ahí como motivante para que Taker se suba una vez más al ring, ahora se hace evidente otro, al leer las siguientes declaraciones concedidas por Mark Calaway a Sports Illustrated; entrevista publicada a posteriori de 'The Last Ride' con el titular "Is The Undertaker Really Finished?"

«Físicamente, cada vez se hace más y más duro. Mi mente dice que sí, pero mi cuerpo dice, "echa el freno". Tendrá que llegar el momento en que me eche a un lado. Todo depende de mi cuerpo, incluso bajo un calendario limitado. Sigo teniendo niños pequeños, tengo que pensar en ellos también. «No puedo hacer las cosas que solía hacer. Pero si mi nombre está en el cartel, mi meta es intentar salir ahí fuera y robarme el show. No puedo salir a luchar a medio gas. De lo contrario, mentiría a la gente. Al fin y al cabo, yo seré el único que tome la decisión».

Ya ven que poco ha durado la vigencia de lo expuesto en 'The Last Ride'. O al menos, no lo parece con estas declaraciones que dejan la puerta abierta a un definitivo combate en vivo, al amparo de una gran cita. WrestleMania 37, si el coronavirus quiere, sería idónea, aunque recordemos que Survivor Series 2020 está a la vuelta de la esquina, y entonces se cumplirán 30 años del debut de "The Phenom" en WWE.