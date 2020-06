Primera estampa del cartel de Extreme Rules 2020

Situado apenas un mes antes de SummerSlam 2020, Extreme Rules 2020 luce en teoría como una cita de transición dentro del calendario de WWE. Y lo cierto es que las concreciones que se dieron ayer durante Raw apuntan a ello.

Al comienzo del episodio, Drew McIntyre fue sorprendido por la aparición de Dolph Ziggler, quien parece pasa a formar parte oficialmente de la marca roja; movimiento que ya avanzamos lucía factible.

Y aunque de inicio, el Campeón WWE se mostró contento de volver a ver a su antiguo socio de batalla, este dijo que merecía crédito por haberle ayudado a iniciar su ascenso a la cima de la empresa... en forma de oportunidad titular.

Así, haciendo honor a su condición de escocés siempre dispuesto a una pelea, McIntyre aceptó el reto, no sin antes avisarle de que hará lo que tenga que hacer para vencerlo bajo reglas "extremas".

Mientras, ya en la tercera hora de programa, Sasha Banks y Bayley derrotaron a The IIconics, reteniendo el Campeonato Femenil de Parejas WWE, y Banks declaró tras la contienda que quería un combate titular para ella sola.

Proclama que ipso facto fue respondida por Asuka, quien acabó defenestrada gracias a un ataque conjunto de Banks y Bayley. Poco después, "The Empress of Tomorrow" vs. "The Boss" por el Campeonato Femenil Raw fue confirmado.

► Extreme Rules 2020, aún sin estipulaciones ad hoc

Los motivos que llevan a pensar en ER 2020 como un evento de relleno previo a SS 2020 son los reportes que conocimos acerca de potenciales encuentros para "The Biggest Party of the Summer".

Porque todo apunta a que allí, Asuka enfrentará a Charlotte Flair con el título femenil de Raw sobre la mesa. Ayer, "The Queen" acabó lastimada a causa de un golpe recibido de parte de Nia Jax, y esto supuso el factor decisivo de su derrota ante Asuka. Catalizador narrativo que seguro servirá de motivante a fin de un nuevo duelo entre ambas en la cita del 23 de agosto.

Por su parte, intuyo que la defensa de McIntyre no tendrá a Ziggler como retador, sino a un nombre de mayor enjundia: véase, Brock Lesnar, que en teoría debe volver a las pantallas de WWE en agosto para construir un combate en el gran PPV. De resultas, esto resta bastante atractivo al duelo de Extreme Rules 2020.