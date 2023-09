Eric Bischoff: «TKO no afectará creativamente a WWE»

El antaño Productor Ejecutivo de WCW Eric Bischoff comparte sus pensamientos sobre la fusión de WWE con UFC en TKO en un episodio reciente de su pódcast, 83 Weeks. En el mismo en queThe King of Controversy explica la caída en audiencia de AEW. Ello después de haber aconsejado a Tony Khan que realice más despidos. Como el de CM Punk, de quien piensa que el McMahon Empire es su último tren en la lucha libre.

► La fusión WWE-UFC

«Basándome en mi experiencia limitada, habiendo sido parte de una fusión en dos ocasiones separadas, primero con Time Warner y luego con AOL, no creo que veamos la mayoría de los cambios durante otros tres, cuatro, cinco o seis meses. Lleva tiempo. Obviamente, como mencionaste, Frank Riddick [ex CFO de la WWE que dejará la empresa después de la fusión], una compañía no necesita dos directores financieros, pero creo que los cambios reales probablemente se verán en la administración, porque es donde probablemente haya duplicación entre las dos entidades.

«Así que creo que a nivel de administración, en tu equipo de gestión intermedio, es donde probablemente verás algunos cambios en los próximos dos, tres, cuatro, cinco o seis meses, pero no creo que afecte a la creatividad. Estoy casi seguro de eso. No creo que afecte a las cosas que la gente ve en la televisión. Se trata más de la forma en que opera el negocio detrás de escena, cosas de las que ninguno de nosotros habla o sabe. Ahí es donde ocurrirá. Creo que será un proceso lento. No creo que veamos cambios drásticos en los próximos 30 días. Creo que veremos cambios que ocurrirán de manera constante durante los próximos seis meses».