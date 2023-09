The Usos son los oponentes de ensueño de The Gunns

The Gunns están ganándose su posición en AEW de la mano del Bullet Club Gold, quienes también lo están haciendo, aunque ni ellos ni Juice Robinson tienen el estatus de Jay White, a quien también podríamos poner un asterisco pues si bien era una estrella de NJPW antes de marcharse todavía no se ha consolidado como All Elite. Así que los cuatro luchadores se están ayudando entre ellos a encontrar su asiento en la mesa. Al mismo tiempo, como heels, están intentando hacerse con el control de Collision.

► The Gunns sueñan con The Usos

Dicho esto, quienes sí están totalmente asentados en WWE son The Usos, quienes están considerados como uno de los mejores equipos de todos los tiempos en la compañía. Y sin consideraciones, son uno de los más exitosos de la historia. De hecho, tras haberse consagrado como dúo ahora Jey Uso y Jimmy Uso están buscándose la suya individualmente, el primero en Raw y el segundo en SmackDown, aún conectado con The Bloodline. Ya solo faltaría que tuvieran grandes carreras en solitario…

Habiendo resumido la situación de los cuatro hermanos, vamos con la cuestión que nos ocupa, y es que -mientras hablaban recientemente en Sportskeeda WrestleBinge– Colten y Austin Gunn señalaron a los hijos de Rikishi como sus rivales de ensueño. Esto se dice mucho y a veces se cumple y otras tantas no. Pero si los hijos de Billy Gunn quieren hacer realidad ese sueño van a tener que convertirse en Superstars. Porque Los Uso, salvo enorme sorpresa, terminarán sus carreras como tal.

«Uno de los elementos de nuestra lista de deseos, si tuviéramos que mencionar algo fuera de AEW, creo que sería enfrentarnos a The Usos«, dijo Austin Gunn al periodista Kevin Kellam. «Cuando luchas contra un equipo de hermanos, es algo especial. Ellos nacieron en este negocio. Nosotros nacimos en este negocio».