El exluchador de WWE Stevie Richards realiza un análisis de las lanzas de Roman Reigns, Edge, Goldberg y Rhino en un reciente video de su canal de YouTube.

► Roman Reigns

«A medida que desglosamos esto fotograma por fotograma, esto es la configuración estándar para su lanza desde la esquina. Él realiza un grito fuerte y luego va a por la embestida, muy similar a lo que hacen Goldberg, Rhyno y Edge. Esta es la configuración estándar para cualquiera que realice una lanza: se dirigen a la esquina, esperan a que su oponente se dé la vuelta y luego lo golpean con la lanza. Aquí vemos a Roman Reigns tratando de realizarla contra Sami Zayn, como pueden ver, salta en el aire. Al detenernos aquí, Roman Reigns está completamente en el aire, Sami tiene su pierna derecha aquí, pero se alejará a medida que reciba el impacto, de manera segura. Roman está justo en línea con la segunda cuerda aquí, eso es bastante sorprendente. Es como una verdadera embestida, donde su cuerpo está prácticamente paralelo a las cuerdas. Cuando aterriza, la mano de Roman baja para amortiguar el impacto. Su rodilla derecha también baja, y su brazo rodea la cintura de Sami Zayn, casi como un golpe en el estómago, similar a cómo lo hacen Rhyno e incluso Edge. Su mano izquierda está aquí abajo para protegerse a sí mismo, su rodilla izquierda baja junto con el pie, y el brazo derecho se ajusta alrededor del estómago de Sami Zayn. Una caída muy segura para el oponente y una caída estándar como un clothesline.»

► Edge

«El siguiente en la serie de enfrentamientos es Goldberg. Como mencioné, soy un experto en recibir esta embestida [risas]. Aquí tenemos a Goldberg en la posición estándar para realizar su spear. Goldberg está en la esquina, Rocky está a punto de darse la vuelta y Goldberg se prepara para embestirlo. A medida que Goldberg se acerca corriendo, deberíamos cambiar de cámara justo en el momento del impacto. Goldberg ejecuta su movimiento de manera más similar a un placaje en el fútbol americano, planta su pie izquierdo en el suelo, mientras que el pie derecho está levantado, y se lanza en un movimiento descendente. Rocky, siendo un exjugador de fútbol americano universitario para los Miami Hurricanes, sabe lo que es ser derribado. El cambio de cámara se produce justo en el momento del impacto. Cuando Rocky cae, y esto es una característica distintiva de Goldberg. Observa la posición del cuerpo de Goldberg y el espacio aquí entre él y Rocky. Esto no es una crítica, por cierto. Goldberg trata de manera diferente a personas como Hogan, Rocky y otros en comparación con Stevie Richards o Dolph Ziggler. Eso está bien. Como luchador, planeo aplicar mi Stevie Kick de la misma manera a todos. No planeo aprovecharme de alguien que esté en un lugar más bajo en la cartelera y luego ser más cuidadoso con las personas que estén en un lugar más alto en la cartelera. Esa es una práctica común en la lucha libre profesional, y simplemente no me gusta. Es poco ético.»

► Goldberg

«Aquí tienes la configuración estándar para la embestida en la esquina. Tienes a Edge justo aquí, y a Shelton a punto de darse la vuelta aquí. Mientras se prepara para la embestida, puedes ver que Shelton se está girando, y Shelton hace algo genial, corre hacia ella para darse suficiente espacio y poder recibir un impactante golpe en la espalda. Aquí viene Edge corriendo, Edge extiende la mano. El brazo izquierdo va a abrazar como un clothesline. Es casi como un clothesline en el estómago donde se envuelve alrededor y empuja hacia abajo. Edge golpea un poco el lado para indicar que está a punto de realizar la embestida, y luego esta mano derecha va a bajar para protegerlo a él y a Shelton, para que no tenga que agarrar alrededor de aquí, evitando que Shelton caiga sobre esa muñeca. Este brazo debería bajar justo aquí y proteger a ambos. En el último segundo, Edge baja esa mano para aterrizar en el brazo derecho y la rodilla derecha. Shelton va a tomar un buen golpe en la espalda justo ahí, y el brazo de Edge está envuelto alrededor de él, guiándolo hacia abajo para un buen golpe de espalda plana.»

► Rhino

«Por último, pero no menos importante, tenemos a Rhyno. Quiero señalar esto de inmediato: lo que me gusta del ataque de Rhyno es que no es una embestida, él lo llama ‘Gore’. Así que desde el principio, Rhyno, ‘Gore’, ya se destaca, coincide con su personaje y creo que lo coloca unos puntos por delante solo por el hecho de que el nombre es diferente. Rhyno corre, y parece un rinoceronte justo allí. Rhyno y Edge, de hecho, comenzaron juntos en la lucha independiente. Entrenaron juntos, viajaron juntos, lucharon juntos, y verás muchas similitudes entre la embestida de Edge y el ‘Gore’ de Rhyno, son esencialmente lo mismo. Envuelven el brazo alrededor de los lados y luego impulsan al oponente hacia abajo. Además, Rhyno es más como Roman Reigns en el sentido de que su cuerpo está completamente plano. Se lanza hacia Tajuri, no solo intenta golpearlo con un clothesline y caer. La posición del brazo es la misma que la de Edge. Quiero señalar aquí que Rhyno está completamente plano, y cuando aterriza, básicamente realiza una caída en estómago, pecho y cara. Rhyno casi te golpea con el clothesline y luego rebota, y ambos caen planos. Tú realizas una caída plana de espalda, mientras que Rhyno cae sobre su estómago, pecho y cara, y luego va por la cuenta.»