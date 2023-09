Eric Bischoff explica la caída en audiencia de AEW

Si existe una persona en la industria que sepa como lidiar con los ratings y las audiencias en las arenas ese es Eric Bischoff, uno de los principales nombres de las Monday Night Wars entre WWE y WCW, que durante muchos años consiguió poner a la compañía de Ted Tuner por encima de la de Vince McMahon, gracias en especial a la creación de la nWo. Por eso es tan interesante conocer su punto de vista sobre por qué AEW ha estado experimentando una caída en ese sentido. The King of Controversy habla de ello en 83 Weeks.

Don’t miss Friday Night #AEWRampage at 10pm ET/ 9pm CT on @tntdrama !

«He estado hablando de esto durante el último año y medio [de no querer trabajar en AEW]. Y cada vez que lo hago, parece como si fuera el viejo gritando a las nubes. ‘Solo está celoso porque Tony no lo contrata’, dicen. En primer lugar, no aceptaría un trabajo en este momento… Bueno, no diré que no por ninguna cantidad de dinero porque, todos sabemos que soy un mercenario. Pero, realísticamente, no querría estar cerca de ese circo de payasos. Y la razón es porque no reconocen lo que está mal. Es simple, es la historia, y es una historia legítima«.

«No es lo que un aficionado a la lucha libre piensa que es una historia, o, lamentablemente, lo que muchos luchadores en el ring consideran una historia. Solo porque hayas luchado en el pasado y tengas una supuesta historia no significa que tengas una historia. Una historia es un arco bien definido con puntos de la trama que ocurren a lo largo de la trama de manera precisa, de modo que alcancen ciertos puntos dentro de ese arco y se entrelacen con otras historias dentro del contexto de la lucha libre que están sucediendo. Eso es lo que está haciendo WWE. El esquema está justo frente a ti. Es la incapacidad para reconocerlo lo que está causando este problema. Lo he estado diciendo durante un año y medio. Cuando empecé a decirlo fue, creo que fue en noviembre, octubre o noviembre, hace casi dos años».

«Debe haber una historia, eso debe ser lo principal. No pueden ser solo luchas soñadas, hardcore, sangre por todas partes. Luchas aleatorias que se lanzan juntas. Debe haber desarrollo y evolución de personajes. Debe haber una gran historia. Y dije hace un año y medio, casi dos años, si siguen ignorando eso, las calificaciones de AEW se volverán planas y luego se deteriorarán. Fue hace casi dos años. ¿Qué están haciendo las calificaciones ahora? Son planas y se están deteriorando«.

#AEW is coming to Montreal, QC for the First Time Ever with TWO nights of Televised AEW Action at the @BellCentre!

• Tuesday, December 5

• Wednesday, December 6

Tickets go on sale TOMORROW at 10am ET

🎟️ https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/vnNUC025N5

— All Elite Wrestling (@AEW) September 14, 2023