Eric Bischoff aconseja más despidos a Tony Khan

«Simplemente despidan al tipo. En primer lugar, estamos hablando de alguien con muy poco talento desde el principio. […] Estaría ganando $200 por noche en el circuito independiente en algún lugar. Este tipo no es una estrella y nunca lo será. […] No comprende ni siquiera los conceptos más básicos de la industria». «En mi opinión, habría sido más acertado a largo plazo si Tony hubiera tomado esta misma decisión [despedir a CM Punk] meses atrás […]». Eric Bischoff aprueba el despido de CM Punk de AEW así como cree que también debería irse Jack Perry.

► El consejo de Eric Bischoff

Pero el antiguo productor ejecutivo de WCW no se queda ahí. Como señala en 82 Weeks, también considera que Tony Khan debería dejar ir a quienes están descontentos.

«Hay algunos talentos en AEW que son muy importantes. No voy a mencionar sus nombres, tú sabes quiénes son, ellos saben quiénes son. Pero también hay muchos talentos allí que no son tan relevantes. Es lo que es. Si esas personas que no son relevantes también son los que están descontentos, ¿por qué los mantendrías cerca? Esos descontentos van a influir negativamente en otros. Sería mejor dejarlos ir y que ejerzan su oficio donde puedan. Si es necesario darles una cláusula de no competencia de 90 días, entonces que así sea. Así funciona el mundo».

No parece que rescindir el contrato a quienes no están felices sea una buena solución para la compañía All Elite. Más bien habría que buscar que vuelvan a disfrutar con su trabajo y en todo caso cuando sus contratos expiren que se vayan. Puede que eso sea lo que suceda con Andrade o Miro, quienes expresaron públicamente en varias ocasiones su descontento.