En incontables ocasiones hemos escuchado o leído a compañeros o rivales de Brock Lesnar hablar de que es alguien seguro con el que compartir el cuadrilátero pues dentro de su dureza no comete errores y nunca expone más de lo necesario la salud de los demás luchadores. Por ejemplo, estas son palabras de Bret Hart: “Siempre escuché que Brock era un buen trabajador. Nunca escuché que no lo fuera. Siempre escuché todo lo contrario, que eso es lo que parece, pero es un verdadero profesional en el ring. Totalmente lo opuesto a Goldberg”.

► Madusa acusa a Brock Lesnar

Sin embargo, en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Monthley Puroresu, Madusa critica a The Beast Incarnate precisamente por ello, haciendo hincapié en su German Suplex, tan habitual en sus combates, sin el que no hubiera nacido Suplex City. La WWE Hall of Famer habla de su propia experiencia y la necesidad de una buena ténica.

«Gracias a Dios por las chicas japonesas porque fue allí donde perfeccioné mi técnica. Y pensaba, ‘Dios mío, no hay ninguna mujer, ¿qué tan devastador es esto?’ Pero realmente necesitas aprenderlo y dominarlo porque si no lo haces, te lastimarás.

«Sí, sabemos cómo funciona. Y luego, tu oponente puede resultar gravemente herido. Me asusta cada vez que veo a Brock Lesnar intentar hacer un suplex. Me estremezco cada vez. Brock hace eso… lo que sea que él llame un German suplex. Grito cada vez. Digo, ‘¡Suplex City en mi trasero!’ Eso no es un German suplex de verdad«.

La verdad es que no hemos tenido conocimiento de que Lesnar haya lastimado a nadie con ese movimiento, el cual se ha convertido en el que más realiza en los últimos años, ha habido ocasiones en que incluso se ha pasado casi todo el combate golpeando a su oponente con él, que se lo pregunten a John Cena.