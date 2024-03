Desde el 26 de marzo, todo el mundo puede comprar el libro de memorias de Becky Lynch, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’. En SÚPER LUCHAS hemos estado contando todo lo que hemos ido sabiendo.

► El libro de Becky Lynch

La novedad que traemos hoy nos lleva a cuándo le ofrecieron a la Superestrella de WWE que escribiera sus recuerdos. Y fue después de la victoria más importante de toda su carrera. Ella misma lo cuenta a Armon Sadler en VIBE.

«Después de WrestleMania 35, me ofrecieron un contrato para escribir un libro. Así que pensé, ‘Bueno, aquí vamos. Esto es lo que siempre he querido hacer. Ahora está en mis manos’. Pero pasó mucho tiempo antes de que realmente me sentara a escribir porque estábamos muy ocupados en ese momento. Por supuesto, esto fue antes de que tuviera una hija , así que no me di cuenta de que en realidad no estaba tan ocupada. Ahora sé lo que significa estar realmente ocupada, así que ha sido un proceso».

En WrestleMania 35, Becky Lynch venció a Charlotte Flair y Ronda Rousey para convertirse en Campeona Raw y Campeona SmackDown al mismo tiempo, siendo la primera de la historia en hacerlo, como fue el primer combate estelar femenil en el evento.

En 2024, en WrestleMania 40, «The Man» podría ser la nueva Campeona Mundial de WWE si vence a Rhea Ripley. «Mami» se ha mostrado imparable hasta ahora durante su reinado pero si alguien puede destronarla es Becky Lynch.