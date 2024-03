¿Cómo será para Roux, la hija de Becky Lynch y Seth Rollins, ver a su padre luchando contra The Rock, que interpreta a Maui en la película ‘Moana’?

Según explica «The Man» a Adrián Hernández, va a ser difícil para la pequeña. Va a tener un cruce extraño de realidad-ficción-ficción.

► Seth Rollins contra Maui (The Rock)

«Ella no ha visto ‘Tooth Fairy’ (‘Rompedientes’ o ‘Hada por accidente’). Tengo que explicármelo a mí misma porque creo que es mi película favorita de The Rock. Me encanta esa película. Fue genial, sin hacer juego de palabras. Pero lo de Maui, ella también conoció a Maui. Tuve la oportunidad de presentárselo. Conoció a The Rock, y él fue tan amable con ella que le cantó ‘You’re Welcome’. Así que va a ser difícil para ella saber que su papá va a pelear con Maui, pero lo superaremos. Lo superaremos como familia. Estas son las conversaciones difíciles que no sabes que tendrás que tener con tus hijos cuando te conviertes en madre y eres luchadora».

Y The Rock no solo pone voz a Maui en la película de animación sino que dará vida al personaje en el live action.

Si no conoces ‘Moana’, echa un vistazo a la sinopsis y al tráiler:

La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es Vaiana Waialiki, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos.

Y lo mismo con ‘Tooth Fairy’:

Derek Thompson (Dwayne Johnson) es un popular jugador de hockey sobre hielo, cuyo apodo es «Tooth Fairy» porque en los partidos siempre acaba saltándole los dientes a algún oponente. Pero un buen día Derek hace añicos las esperanzas de un niño y por ello es condenado a servir como un hada de los dientes de verdad, con alas incluidas, durante una semana. Lily (Julie Andrews), una veterana hada madrina de alto rango es quien tendrá la tarea de supervisarlo.