Becky Lynch publicara el 26 de marzo de 2024 su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’. Ya está disponible para preordenar. Antes de poder disfrutar de él, conocemos nuevos detalles gracias a la luchadora. Hablando recientemente en Fightful, la Superestrella de WWE contaba cuánto tiempo estuvo trabajando en él.

► El libro de Becky Lynch

«Estuve haciéndolo durante muchos años. Iba y luego paraba, y luego volvía a empezar, y luego paraba. No era un flujo de trabajo cohesivo. Me sentaba y por un tiempo me metía en ello, y luego obtuve un plazo adecuado y eso realmente ayudó y cambió las cosas. En unas cinco semanas, deseché todo el material, lo reescribí y llegué a un punto del que estaba muy orgullosa. Ahora, estoy deseando que la gente lo lea y me diga qué piensa de él.»

«The Man» comenta también sobre si tuvo alguna duda a la hora de escribirlo:

«Absolutamente todo. Especialmente cuando hablas de otras personas. Tu perspectiva es tuya, siempre vas a tener sesgos, siempre te verás a ti misma como la superheroína. A veces, no lo eres. A veces, eres la idiota. Creo que se trata de ser honesta. También, de representar a esa persona. Cuando la gente lee tu libro, lo hace como si fueras la heroína de la historia, así que tienes tendencia a querer convertir a la gente en villanos. No creo que sea justo porque no tienen la oportunidad de defenderse. Intento ser lo más honesta posible, así que cuando las personas son idiotas, intento representarlas como idiotas. Cuando yo fui la idiota, definitivamente me represento a mí misma como el idiota.»

¿Tienes ganas de leer ‘The Man: Not Your Average Average Girl’?