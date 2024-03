Becky Lynch y Charlotte Flair llevan mucho sin luchar después de haber tenido una de las rivalidades más ardientes de los últimos tiempos en WWE.

En realidad, no ha pasado tanto desde que compartieron las cuerdas pues lo hicieron en equipo durante el combate WarGames de Survivor Series 2023.

No obstante, la última vez que se enfrentaron individualmente fue durante la edición de 2021 del mismo Premium Live Event.

► Becky Lynch vs. Charlotte Flair

Es de suponer que se reencontrarán en algún momento pero es una incógnita cuando. Además, «The Queen» está lesionada en estos momentos.

Dicho esto, «The Man» cree que siempre pueden volver a retomar su historia y que nunca dejará de ser emocionante.

«Sí, creo que sí. Creo que es una de esas cosas en las que siempre podemos volver y siempre será bueno. Porque ahora no hemos luchado en dos años, ¿más? No nos hemos enfrentado en dos años y medio. Entonces, si ves una lucha entre Becky y Charlotte, creo que cualquiera estará emocionado por ver qué va a pasar», explica Becky en Cheap Heat with Peter Rosenberg.

Hasta ahora, Becky y Charlotte han tenido 44 manos a mano, incluyendo PLE, programas semanales y House Shows.

Entre ellos, 6 fueron en Eventos Premium: