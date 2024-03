¿Steve Maclin en WWE? Dani Luna quiere verlo

El Royal Rumble femenil de este año tuvo bastante más calidad que el varonil, y aparte, contó con el aliciente de la inusual implicación competitiva de un talento ajeno a WWE.

En quinto lugar y Campeonato Mundial Knockouts alrededor de la cintura, Jordynne Grace hizo su debut sobre el otrora Imperio McMahon, dejando una muy digna actuación, aunque no eliminara a ninguna gladiadora; al estilo de lo hecho por Mickie James en 2022.

Tras aquella mediática cita, Grace confesó lo siguiente a Fightful.

«No tengo información interna ni nada, pero tengo un buen presentimiento . Pienso que todos salimos ganando . No hay nada malo que pueda darse de una relación entre TNA y WWE. TNA obtiene exposición y capacidad de representar su marca. WWE consigue hacer algo genial para la comunidad luchística ».

Se entiende, entonces, que existe una relación cordial entre TNA y WWE, recordando también que el gigante estadounidense permitió a AJ Styles aparecer vía vídeo en Slammiversary 2022.

Al hilo de ello, Dani Luna, recientemente entrevistada en el podcast ‘The Soul Sessions’, reveló que le encantaría ver a Steve Maclin reproducir lo hecho por Mickie James y Jordynne Grace y que el gladiador aparezca como participante del próximo Royal Rumble masculino.

Justo ahora se rumora que Maclin podría dejar TNA dentro de un par de meses, cuando concluya su contrato con la promotora de Anthem Sports & Entertainment. Aunque Maclin asegura que tiene intención de renovar.

«Sé que mi contrato con TNA termina en mayo. Me encantaría quedarme. He dejado saber a la dirección que he estado disfrutando mi tiempo aquí y amando mi tiempo aquí. Pero es una de esas cosas en las que si se trata de elegir lo que será mejor para mí y mi familia. Por ahora, estoy enfocado más que nada en este viernes en Windsor. Lo estoy tomando combate a combate, pero sé que también tengo mucho que demostrar para que vuelvan con una oferta para quedarme, así que eso depende de mí».