Dustin Rhodes, también conocido como Goldust, inventó la manera de golpear los testículos de su rival sin que lo descalificaran.

Te sienta en la esquina y da una patada al protector para que este te de a ti ahí, donde no quieres. Se llama Shattered Dreams.

Dustin Rhodes doing the Shattered Dreams to Bobby Eaton is such a weird mish-mosh of eras in WCW. pic.twitter.com/qjs5lIam69

— Deep Cuts – a WCW Tribute Account (@DeepCutsWCW) June 5, 2022