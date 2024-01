¿Cómo se siente recibir el RKO de Randy Orton?

El RKO de Randy Orton es uno de los remates más icónicos de la historia de la WWE. Todos los que amamos la lucha libre profesional estaríamos encantados solo de recibirlo. No hablamos ya de estar frente a frente con «The Viper», de tener una lucha con él, o siquiera una conversación. De esa manera sabríamos cómo se siente recibirlo. Pero probablemente nunca lo sepamos directamente. Al menos podemos intentar hacernos una idea gracias a Maven, quien luchara para la empresa a mediados de los 2000 y que tuvo varios combates con el 14 veces Campeón Mundial. En un reciente video en su canal de YouTube, explica cómo sentía recibir el RKO.

► Maven recuerda el RKO

«Para mí, el RKO es uno de esos movimientos finales icónicos, pero ¿cómo es recibirlo? Randy lo hace con tanta facilidad, una vez que salta para tomar vuelo, cuando lo ves saltar, simplemente guías su cuerpo, colocas tus brazos debajo de su espalda para ayudarlo con la altura, elevación [y] flotación en el aire, luego es simplemente caer de cara. A diferencia de los movimientos que implican caer de espaldas, este es uno de los pocos movimientos finales donde realmente estás recibiendo un impacto en la cara… Es un movimiento que ayudó a impulsar su carrera hacia la Superestrella que es hoy.

«No sé cómo sería recibirlo de alguien más. Nunca recibí algo similar como un Diamond Cutter de DDP, pero probablemente he recibido unos 50 RKOs entre trabajar en programas televisados y en programas no televisados. Por esa razón, lo coloco en la categoría de ‘Casi no lo sientes‘. Randy es un profesional. Randy, una vez más, para mí, está en el Monte Rushmore. Cuando estás en el Monte Rushmore, sabes cómo hacer que tu movimiento final parezca devastador mientras te mantienes seguro todo el tiempo«.